A parceria foi estabelecida no âmbito da visita que uma delegação do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação angolano efetuou entre 24 e 28 de maio de 2022 à cidade de São Paulo, segundo uma nota hoje divulgada.

O ministério diz que a visita, enquadrada no âmbito do programa anual de envio de 300 licenciados/mestres angolanos com elevado desempenho e mérito académico para as melhores universidades do mundo, visou conhecer a realidade das instituições hospedeiras e o desempenho dos bolseiros angolanos.

Segundo a mesma fonte, a delegação angolana, chefiada pelo diretor nacional do Ensino Superior, reuniu-se com a direção da Unicamp e com a direção da Faculdade de Ciências Médicas da instituição.

"Estas mostraram-se unânimes em oferecer oportunidades de formação pós-graduada aos docentes universitários angolanos em doutoramento e especialização médica", lê-se na nota.

A delegação angolana reuniu-se também com a direção da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde constatou que o grau de desempenho dos médicos angolanos em formação "é positivo".

Motivar e mobilizar os estudantes bolseiros angolanos para o "bom desempenho e o retorno ao país após a sua formação" e explorar possibilidades de cooperação entre as instituições acolhedoras e o Governo angolano foram outros dos objetivos da visita.

