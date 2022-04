Em nota de imprensa, a UBI especifica que o mais alto grau atribuído pela instituição contemplará Orlando António Quilambo, reitor da Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique), e Orlando Manuel José Fernandes da Mata, reitor da Universidade Mandume ya Ndemufayo (Angola), sendo atribuído no dia 30 de abril, na cerimónia do 36.º aniversário daquela universidade do distrito de Castelo Branco.

A decisão de homenagear os dois reitores figuras foi tomada pela Universidade sediada na Covilhã em 2019, mas a entrega do galardão acabou por ser adiada devido à covid-19.

"O percurso profissional e académico de ambas as individualidades é revelador do trabalho desenvolvido em organizações científicas das suas áreas de formação, bem como de entidades nacionais e organizações internacionais, com destaque para a ligação ao ensino superior português", aponta a UBI.

A informação também especifica que Orlando António Quilambo é doutorado em Ciências Naturais pela Universidade de Gröningen, da Holanda, tem formação em áreas da gestão universitária e é reitor da Universidade Eduardo Mondlane desde 2011, onde também já tinha desempenhado funções de vice-reitor, diretor científico e diretor da Faculdade de Ciências.

Além disso, está envolvido em organismos internacionais dedicados à educação e formação, tais como a Associação das Universidades Africanas, a Associação do Ensino à Distância dos Países de Língua Portuguesa e a Associação das Universidades da Língua Portuguesa.

Relativamente a Orlando Manuel José Fernandes da Mata, a UBI lembra que é reitor da Universidade Mandume ya Ndemufayo, desde 2015, e que, anteriormente, foi reitor da Universidade Agostinho Neto, também sediada em Angola.

"É engenheiro agrónomo, mestre em Agroquímica pela Universidade Martin Luther-Halle/Wittenberg, da antiga República Democrática da Alemanha (RD) e doutorado em Nutrição Vegetal, pelo Instituto de Agronomia Tropical da Universidade de Leipzig (República Federal da Alemanha)", acrescenta.

De acordo com o referido, atualmente, preside à Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), da qual a UBI faz parte, e é membro fundador e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Angolanas (Cruang).

Orlando da Mata também exerceu o cargo de vice-ministro da Ciência e Tecnologia de Angola e foi o representante daquele país no Comité Consultivo Multidisciplinar de Ciência e Tecnologia da SADC da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação.

A cerimónia está marcada para o dia 30 de abril, a partir das 15:00, no grande auditório da Faculdade de Ciências da Saúde.

