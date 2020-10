Em comunicado de imprensa, a que a agência Lusa teve hoje acesso, o Comité Permanente da Comissão Política da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) refere que tomou conhecimento pela imprensa do plano do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, que visa "combater até à exaustão" o presidente do partido, Adalberto Costa Júnior.

Em causa está uma notícia divulgada pelo semanário Novo Jornal, que dá conta do referido plano, que admite a movimentação de arsenal partidário, que tem como principal alvo Adalberto Costa Júnior, com recurso à invasão da esfera privada do líder da UNITA.