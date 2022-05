"Vivemos tempos de verdadeiros escândalos, de censura e de falta de acesso igual a informação, tudo questões que a Constituição garante de forma absoluta", disse Adalberto da Costa Júnior, na abertura da segunda Reunião Ordinária do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA.

"O país acompanhou [no sábado] atos de alguns partidos políticos, nomeadamente da UNITA, mas à noite, nos órgãos de comunicação social públicos, a UNITA não teve nenhum ato, nem um uma imagem, nem um segundo mostrou ao país o ato que desenvolvemos, com milhares de cidadãos, mas que foi excluído, censurado, retirado dos conteúdos e gostávamos de saber porquê", afirmou Costa Júnior.

A "abordagem às eleições está a fazer-se no pior ambiente democrático, e isso não é normal", lamentou o líder da oposição, chamando a atenção para a possibilidade de muitos eleitores chegarem ao dia da votação e constatarem que o seu nome está inscrito noutro círculo eleitoral, o que, na prática, impossibilita a votação.

"O Ministério da Administração do Território e a Comissão Nacional de Eleições devem cumprir a lei, afixando as listas dos cidadãos que procederam ao seu registo em todos os municípios do país, as instituições estão a violar a lei, e não podemos aceitar ser conduzidos para eleições de qualquer forma, não podemos deixar andar", criticou o líder da oposição.

Na intervenção de abertura do segundo dia de trabalhos, Adalberto Costa Júnior disse ainda que a consulta de registo eletrónico do local de votação "já não funciona" e que "a resposta para quem tenta verificar se o seu nome consta da lista é que já não está a funcionar".

Angola vai realizar eleições em agosto deste ano.

MBA // LFS

Lusa/Fim