"Tal como no passado, a organização destas jornadas parlamentares enfrentou constrangimentos de ordem financeira causados pela administração parlamentar que durante vários meses não paga os subsídios devidos ao grupo parlamentar", disse hoje o presidente do grupo parlamentar a União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA, maior partido na oposição), Liberty Chiyaka.

Falando em conferência de imprensa de lançamento das 11ªs jornadas parlamentares, agendadas para a província de Malanje, entre 03 e 07 de outubro, o político deu conta também que os deputados da UNITA vão visitar os 14 municípios daquela província.

A UNITA, que elegeu 90 deputados nas últimas eleições gerais de 24 de agosto de 2022, realiza as primeiras jornadas parlamentares findo o primeiro ano parlamentar (2022-2023) da quinta legislatura do parlamento angolano.

Segundo Liberty Chiyaka, as jornadas, que decorrem sob o lema "O Grupo Parlamentar da UNITA pela Democracia, Cidadania e Desenvolvimento Inclusivo", prevê uma visita de cortesia às autoridades locais e aos 14 municípios da província no dia 04 de outubro.

Os trabalhos têm início no dia 05, com a abertura do seu presidente e coordenador geral da Frente Patriótica Unida (FPU), Adalberto Costa Júnior, com debates em três painéis que vão abordar a democracia, cidadania e desenvolvimento.

Chiyaka assinalou ainda que o grupo parlamentar do partido está determinado a defender os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos angolanos.

"Na próxima sessão legislativa traremos com maior acutilância iniciativas que contribuem para a consolidação do Estado democrático e de direito e a dignificação da vida e da pessoa humana", rematou.

O segundo ano parlamentar da quinta legislatura da Assembleia Nacional (parlamento) tem início em 15 de outubro próximo com o discurso do Presidente angolano sobre o Estado da Nação.

DYAS // VM

Lusa/Fim