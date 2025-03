O posicionamento foi apresentado pelo presidente do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, maior partido na oposição), Liberty Chiyaka, no lançamento das 12.ª Jornadas Parlamentares do partido que decorrem entre 26 e 30 de março em Cabinda.

Segundo o político, a província de Cabinda, enclave do norte de Angola, tem questões políticas específicas a resolver e volvidos 50 anos após a era colonial, a situação daquele território "é tão triste" quanto a vivida nas restantes províncias de Angola.

"A situação [de Cabinda] é agravada ainda pela existência de facto de uma guerrilha conduzida pela FLEC (Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda - que luta pela autonomia daquela região)", lembrou Liberty Chiyaka em conferência de imprensa.

O povo de Cabinda, defendeu, precisa de uma nova abordagem para concretizar as suas "legítimas aspirações de paz, liberdade e prosperidade, tendo sido goradas várias expectativas de entendimento com vários dignitários de Cabinda".

"Temos propostas concretas para esta nova abordagem. Entendemos que a Assembleia Nacional, no quadro das suas competências políticas e representativas, deve tomar a iniciativa política e agendar a discussão específica de propostas que conduzam à paz democrática em Cabinda", frisou.

Defendeu que o povo de Cabinda "não precisa apenas de paz", mas também de "liberdade, democracia, autonomia local, justa redistribuição da riqueza nacional e prosperidade".

Os deputados da UNITA, adiantou ainda, vão a Cabinda para dialogar com as lideranças locais e para auscultar a sociedade civil sobre o Projeto de Lei das Autarquias de Nível Supramunicipal em Cabinda.

Uma autarquia supramunicipal deve contribuir para o combate à fome e a pobreza, concretizar o objetivo nacional da eliminação das assimetrias por via de uma distribuição mais equitativa dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias, assegurar a prestação de serviços públicos locais e outros, explicou Liberty Chiyaka.

A FLEC/FAC (Forças Armadas de Cabinda) reivindica há vários anos a independência do território de Cabinda, província de onde provém grande parte do petróleo angolano, evocando o Tratado de Simulambuco, de 1885, que designa aquela parcela territorial como protetorado português.

O Presidente angolano, João Lourenço, em recente entrevista à revista Jeune Afrique, afirmou que a situação de segurança na província petrolífera de Cabinda é estável e a FLEC-FAC não representa qualquer ameaça para o território angolano.

