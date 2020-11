Numa intervenção no Forum Angola, organizado pelo Instituto Real de Relações Internacionais Chatham House, o dirigente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), principal partido da oposição, argumentou que "as autarquias têm a vantagem de resolverem os problemas do dia a dia da comunidade".

Rafael Savimbi defendeu que os partidos políticos devem entender-se nesta matéria e mostrou-se aberto à participação de independentes ou de organizações da sociedade civil.