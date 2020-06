Um comunicado de imprensa do UNICEF, a que a agência Lusa teve hoje acesso, salienta que os suplementos nutricionais vão reforçar os programas provinciais de combate à desnutrição, as atividades desenvolvidas pelos governos locais neste período de resposta à covid-19, bem como apoiar as intervenções de resposta nutricional resultantes de períodos de secas cíclicas nas províncias do Cuando Cubango, Cunene, Huíla e Namibe, sul do país.

"O UNICEF tem apoiado o Governo de Angola, em particular os governos provinciais no sul do país, no desenvolvimento de pacotes de atividades de resposta à emergência que incidem essencialmente nos setores de saúde e nutrição, água, saneamento e higiene, proteção da criança, mudança de comportamento e envolvimento comunitário", realça a nota.