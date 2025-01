"Este equipamento será muito útil para o ministério continuar a alcançar mais crianças com registo de nascimento e certidões, contribuindo para a concretização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável sobre registo de nascimentos", afirmou o ministro da Justiça, Sérgio Hornai.

O ministro falava na cerimónia de entrega do equipamento que decorreu no edifício dos Serviços de Notariado e de Registo Civil, em Díli.

Apesar de 90% das crianças timorenses serem registadas à nascença, apenas 30% possuem certidão de nascimento.

"A certidão de nascimento é fundamental para garantir o direito da criança a um nome, nacionalidade e identidade. Registar uma criança aos nascer [com uma certidão] é crucial, tanto para o acesso a serviços essenciais, como para a proteção da criança em caso de separação, abandono ou abuso", disse a representante da Unicef em Timor-Leste, Ainhoa Jaureguibeitia.

A organização tem cooperado com as autoridades timorenses para aumentar os registos de nascimento com unidades móveis junto da população.

Em 2023, no âmbito de uma campanha lançada pelo Presidente timorense, José Ramos-Horta, milhares de pais registaram o nascimento dos filhos junto dos serviços do Estado para obterem a certidão de nascimento.

Na altura, foram emitidas 11.000 certidões de nascimento.

MSE // VM

Lusa/Fim