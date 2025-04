Segundo os cálculos da organização, a UE atinge na terça-feira o chamado "Dia da Sobrecarga do Planeta", dia a partir da qual está a consumir a crédito os recursos que só devia usar no próximo ano.

No ano passado, o dia em que os europeus já tinham consumido os recursos de todo o ano foi registado a 03 de maio. Nesse dia organizações ambientalistas consideraram a situação "insustentável e irresponsável".

Na altura, mais de 300 organizações da sociedade civil apelaram aos responsáveis políticos, numa carta aberta, para que trabalhassem no sentido de uma economia com impacto neutro no clima e positiva para a natureza.

Um ano depois, a UE não melhorou, até piorou, recuando cinco dias no mapa dos consumos excessivos.

Embora a UE represente apenas 7% da população mundial, seriam necessários três planetas para satisfazer a procura se toda a gente na Terra vivesse como os europeus, recordaram as organizações.

De acordo com o mapa da "Global Footprint Network", Portugal atinge na próxima segunda-feira o fim dos seus recursos para este ano, o que significa que se todas as pessoas do planeta vivessem como os portugueses os recursos para este ano esgotavam-se no dia 05 de maio.

Tal significa também que os portugueses estão a consumir mais rapidamente os recursos que lhes são destinados. Em 2024, Portugal esgotou os recursos no dia 28 de maio, recuando este ano 23 dias.

Segundo a "Global Footprint Network", o primeiro país a esgotar os recursos este ano foi o Qatar, logo em 06 de fevereiro. No ano passado também tinha sido o primeiro, mas a 11 de fevereiro.

O Luxemburgo aparece de novo em segundo lugar, consumindo tudo a 17 de fevereiro, e em terceiro lugar Singapura, a 26 de fevereiro.

Os Estados Unidos esgotaram os recursos a 13 de março, a Dinamarca e a Austrália a 19, a Federação Russa a 06 de abril e a França a 19. Espanha só esgota os seus recursos no próximo dia 23.

Do outro lado do mapa, dos países que conseguem poupar mais os seus recursos destaca-se o Uruguai, que apenas esgota os que lhe estão destinados a 17 de dezembro.

A Indonésia esgota-os a 18 de novembro, a Nicarágua a 11 e o Equador a 31 de outubro.

A "Global Footprint Network" é uma organização internacional de investigação que fornece a decisores ferramentas para ajudar a economia humana a funcionar dentro dos limites ecológicos da Terra. Os cálculos para estimar os dias de sobrecarga são baseados nos dados mais recentes.

A 05 de junho, Dia Mundial do Ambiente, a organização anuncia a data do "Earth Overshoot Day", o momento em que a necessidade de recursos e serviços ambientais por parte da Humanidade excede a capacidade do Planeta Terra para regenerar esses mesmos recursos.

O Dia da Sobrecarga do Planeta em 2024 foi no dia 01 de agosto, um dia mais cedo do que no ano anterior.

FP // FPA

Lusa/fim