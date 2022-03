"A inclusão económica e financeira das mulheres africanas exige que nos concentremos e atuemos em conjunto em questões cruciais, como o acesso aos recursos e serviços financeiros, (...) acesso à propriedade da terra, património e outros valores produtivos, bem como habilidades e informações para o mercado", lê-se num comunicado assinado por Faki Mahamat.

O presidente da Comissão da UA exortou os líderes africanos e outros intervenientes a "priorizarem o desenvolvimento de estratégias, políticas e quadros regulamentares inclusivos" para atingir esse objetivo.

Faki Mahamat destacou também os efeitos duplamente negativos para as mulheres da pandemia de covid-19 e da crise climática, que, considerou, "são principalmente desfavoráveis ??para as mulheres".

"Conseguir os recursos necessários e trabalhar para mitigar os efeitos negativos no quotidiano de cada mulher em qualquer agregado familiar, do qual ela é o pilar, continua a ser uma das prioridades da Comissão da União Africana", acrescentou, sem anunciar novos medidas.

Outros líderes africanos partilharam também mensagens a favor da igualdade de género.

O Presidente senegalês, Macky Sall, no âmbito do tema global escolhido pela ONU para o Dia Internacional da Mulher deste ano - "Igualdade de género hoje para um amanhã sustentável" -- pediu, em mensagem na rede social Twitter, "mais esforços na luta contra o aquecimento global e seu impacto nas atividades produtivas das mulheres".

O seu homólogo da Serra Leoa, Julius Maada Bio, também pediu aos membros do parlamento do seu país, igualmente no Twitter, que "se comprometam totalmente a apoiar o Projeto de Lei de Género", pendente de aprovação, que inclui medidas como a exigência de um mínimo de 30% dos assentos parlamentares e do Governo serem reservados para as mulheres.

Samia Saluhu Hassan, que se tornou a primeira mulher Presidente da Tanzânia em 19 de março de 2021, felicitou todas as mulheres em suaíli pela "sua contribuição para a construção da economia, desenvolvimento social e manutenção da paz e estabilidade".

Os Presidentes de Maláui, Namíbia, Gabão, Costa do Marfim e Togo também se juntaram às felicitações.

EL // VM

Lusa/Fim