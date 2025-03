Bodrum, Turquia, 28 mar 2025 (Lusa) -- O Fenerbahçe, do português José Mourinho, venceu hoje no terreno do Bodrumspor (4-2), do compatriota José Morais, para a 29.ª jornada da Liga turca de futebol, e mantém-se na perseguição ao líder Galatasaray.