Para Franco Mufinda, o aumento de casos está "em muito" relacionado com a não observação das medidas de prevenção.

"A comissão multissetorial recomenda vivamente que se evitem ajuntamentos populacionais, que não ultrapassem as dez pessoas, exceto aqueles absolutamente necessários e relacionados com a satisfação de necessidades básicas, devendo ser observadas as medidas de prevenção e distanciamento físico", destacou, alertando: "um de nós poderá ser o próximo infetado".