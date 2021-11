Segundo avançaram fontes dos Bombeiros da 'Generalitat', o acidente ocorreu às 18:55 locais num local não vinculado à atividade radiológica da central, numa zona onde os operários realizavam trabalhos de manutenção do sistema contra incêndios da instalação.

Os três feridos são de menor gravidade e foram transferidos para o Hospital de Mora d'Ebre, de acordo com informação do Sistema de Emergências Médicas (SEM), que deslocou quatro equipas para o local do acidente.

Sete bombeiros da 'Generalitat' deslocaram-se ao local do incidente e foi aberta uma investigação para apurar as suas causas.

Os bombeiros sublinharam que, em conjunto com o pessoal da fábrica, foi restaurada a segurança das instalações.

