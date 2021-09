Com esta morte registada em Díli, as vítimas mortais ascendem agora a 96.

Em relação às infeções, os novos casos aumentaram para 18.597 as situações registadas em Timor-Leste, que contabiliza 15.489 recuperados, dos quais 174 nas últimas 24 horas. Existem ainda 3.013 casos ativos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.622.410 mortes em todo o mundo, entre mais de 224,2 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

