Uma patrulha de manutenção da paz foi atacada na província do Kivu Norte, a cerca de 20 quilómetros de Beni, no leste do país, disse à agência francesa France-Presse (AFP) Sy Koumbo, responsável de comunicação da Missão das Nações Unidas na RDCongo (Monusco), em Beni.

"Um 'capacete azul' morreu e outro está ferido, mas não gravemente. Está num estado estável", disse a representante da Monusco.