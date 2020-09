Francisco Espadinha, fundador da Editorial Presença, em 1960, que dirigiu a APEL, morreu na quarta-feira, aos 86 anos.

A APEL recorda que Espadinha "se afirmava 'essencialmente um leitor'", e ficará ligado à carreira de muitos "dos mais importantes escritores portugueses do século XX", como Irene Lisboa, António Alçada Baptista, David Mourão-Ferreira, Vergílio Ferreira e Vitorino Magalhães Godinho, entre outros.

Entre as iniciativas de Francisco Espadinha, a APEL realça "a divulgação de muitos autores estrangeiros, incluindo traduções próprias de muitos clássicos, e uma coleção como a extraordinária 'Biblioteca de Babel', com 'direção editorial' de Jorge Luís Borges".

Recordou igualmente a sensibilidade de Francisco Espadinha para a área infantojuvenil, na Editorial Presença, dando "atenção ao que se faz pelo mundo, como aconteceu, por exemplo, com a série Harry Potter".

Em maio de 2011, no decorrer da 81.ª Feira do Livro de Lisboa, "foi feita uma justa e devida homenagem a esta figura ímpar do nosso setor", recorda a APEL.

Francisco Espadinha presidiu a associação de 1981 a 1987 e de 1998 a 1999, tendo sido durante seu mandato que se procedeu à transferência da Feira do Livro de Lisboa da Avenida da Liberdade, em Lisboa, para a sua atual localização, no Parque Eduardo VII, "dando ao livro e à Feira a notável visibilidade que hoje todos lhe reconhecem".

O editor Francisco da Conceição Espadinha, fundador e presidente do conselho de administração do Grupo Presença, morreu na quarta-feira, em Lisboa, aos 86 anos, anunciou hoje o grupo editorial.

Francisco José da Conceição Espadinha nasceu em Macau, a 30 de junho de 1934, era licenciado em Direito, pela Universidade de Lisboa, e fundou a Editorial Presença em 1960.

