Cinco bombeiros são feridos ligeiros, tal como os feridos civis, de várias idades.

O bombeiro ferido com gravidade tem lesões ao nível da bacia e algumas fraturas, e foi transportado para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

"os bombeiros foram chamados para uma fuga de gás no número 7 [da Rua José Maria Pereira] e quando se encontravam na fase inicial do reconhecimento, a chegar à fração onde deflagrou a explosão, no sétimo piso, ocorreu a explosão, afetando a equipa que se encontrava no interior da estrutura", explicou aos jornalistas, no local.

As autoridades estão a aferir a totalidade das pessoas que se encontravam no edifício, já que algumas saíram sozinhas e outras foram retiradas pelas forças de socorro.

"Estamos a fazer a avaliação final para ver se não está mais ninguém no prédio", indicou Hugo Santos, referindo que o prédio tem "danos graves".

