Últimos arguidos a depor afastam-se de homicídio de observador eleitoral em Moçambique

Os dois últimos arguidos ouvidos no caso do homicídio do observador eleitoral Anastácio Matavel, ocorrido em outubro, durante a campanha para as eleições gerais em Moçambique, negaram hoje em tribunal ter conhecimento de qualquer plano para a execução do crime.