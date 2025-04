"Devido a uma falha generalizada no fornecimento de energia, a atividade da ULS Lezíria estará condicionada previsivelmente nas próximas 72 horas, sendo prioritária a resposta a situações urgentes. As consultas hospitalares e os cuidados de saúde primários serão cancelados durante este período", afirmou a ULS Lezíria em comunicado.

A ULS acrescentou ainda que as unidades de cuidados de saúde primários se manterão em funcionamento para garantir o atendimento de casos urgentes" e apelou aos utentes para que contactem o SNS 24 (808 24 24 24) antes de se dirigirem às urgências.

Já a ULS do Médio Tejo informou que as suas unidades hospitalares de Abrantes, Tomar e Torres Novas estão a operar com o auxílio de três geradores de energia, que garantem "o abastecimento contínuo de energia a todas as unidades hospitalares".

"Esta resposta rápida assegurou o funcionamento ininterrupto de todos os sistemas de suporte de vida, equipamentos médicos e áreas críticas de atendimento", disse a instituição em comunicado

Esta ULS garantiu ainda que "nenhuma vida está em risco" e pediu à população para restringir as deslocações aos hospitais "a emergências ou urgências médicas".

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou, esta manhã, um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica, informando que os planos de restabelecimento de energia estão a ser ativados por etapas. O apagão foi registado às 11:30, hora de Lisboa.

