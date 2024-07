"Visitei a central de dessalinização do Djibuti, um projeto financiado pela UE, que fornece água potável a 30% da população", afirmou Borrell na sua conta da rede social X, citado pela agência Efe.

"O objetivo é duplicar a sua capacidade e investir num sistema de produção totalmente alimentado por energia solar até 2028", acrescentou.

Borrell iniciou no sábado uma visita de três dias ao Djibuti, um importante parceiro geoestratégico devido à sua localização entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden.

O responsável europeu reuniu-se com o destacamento do Djibuti da Operação ATALANTA, uma missão permanente baseada em Espanha, que tem vindo a combater a pirataria no Corno de África e no Oceano Índico ocidental desde 2008.

O Djibuti é um dos países mais pequenos de África, com uma superfície de cerca de 23.200 quilómetros quadrados e cerca de um milhão de habitantes.

Com apenas 0,04% das suas terras cultivadas, o Banco Mundial estima que mais de 23% dos djibutianos vivem abaixo do limiar de pobreza extrema.

No entanto, destaca-se pela sua importância geoestratégica, e países como os Estados Unidos, a China, a França e o Japão têm bases militares no local.

É fundamental para controlar a segurança de uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo, na porta de entrada do Mar Vermelho a partir do Oceano Índico, e no cruzamento entre África e a Península Arábica, a pouca distância do Iémen.

