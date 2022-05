"Esperamos que as eleições presidenciais na Somália sejam pacíficas", escreveu Borrell, numa mensagem publicada na rede social Twitter, acrescentando que "a nomeação de um novo Presidente finalizará o processo eleitoral, que se atrasou muito".

"Chegou a hora de os dirigentes da Somália se centrarem na reconciliação e na consolidação da paz", concluiu.

O Presidente cessante, Mohammed Abdullahi Mohammed 'Farmaajo', concorre hoje a um segundo mandato, numas eleições tão decisivas como esperadas.

Os 329 legisladores das duas câmaras do Parlamento vão proceder à eleição do próximo chefe de Estado na zona blindada do aeroporto internacional de Mogadíscio, sob estritas medidas de segurança para impedir atentados.

A votação foi adiada várias vezes desde 2021 por disputas políticas, discrepâncias entre clãs e acusações de irregularidades, que atrasaram também as eleições dos 54 membros do Senado e dos 275 deputados da Câmara Baixa.

Este atraso provocou a indignação dos parceiros internacionais da Somália, que exigiram várias vezes ao país que cumprisse os calendários eleitorais, enquanto o Fundo Monetário Internacional ameaçou retirar o seu apoio se as eleições não se realizassem até 17 de maio.

A Somália vive em conflito e caos desde que, em 1991, foi derrubado o ditador Mohamed Siad Barre, o que deixou o país sem Governo efetivo e nas mãos de senhores da guerra e milícias islamitas.

Além disso, o país vive hoje a pior seca dos últimos 40 anos, pelo que cerca de 7,7 milhões dos 17 mil habitantes do país vivem em insegurança alimentar.

