Numa reunião bilateral em Nusa Dua, na Indonésia, por ocasião da reunião entre os altos diplomatas dos países membros do G20, Borrell "pediu à China que desempenhe um papel mais construtivo" na invasão da Ucrânia pela Rússia e que pare com a "campanha de desinformação sobre as causas e as consequências económicas globais suscitadas" pela guerra.

Segundo uma mensagem de Borrell na sua conta oficial na rede social Twitter, o chefe da diplomacia europeia abordou também com Wang o estado atual das relações China -- União Europeia.

Borrell destacou no dia anterior, ao chegar à Indonésia, o apoio da UE a "soluções multilaterais para problemas globais".

"Apoiamos a presidência do G20 para encontrar soluções multilaterais para os problemas globais, o que permanece tão necessário como sempre, enquanto a guerra da Rússia contra a Ucrânia destrói os fundamentos da ordem baseada em regras", afirmou Borrell, após uma reunião com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Ibu Retno, cujo país detém a presidência do G20.

Borrell participa hoje e sexta-feira, em nome da UE, na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G20, que se realiza durante a presidência indonésia sob o lema "Recuperar Juntos, Recuperar Mais Forte".

A reunião ocorre numa altura em que as consequências socioeconómicas da pandemia são "exacerbadas pela guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, que causou um choque na economia mundial", referiu a Comissão Europeia, em comunicado, na quarta-feira.

O encontro vai incidir sobre a "necessidade de manter e revitalizar o multilateralismo" e de abordar os "desafios urgentes da segurança energética e alimentar", lê-se na mesma nota.

Na reunião, o alto representante vai aproveitar para recordar que as circunstâncias atuais precisam "mais do que nunca de multilateralismo e de soluções globais", segundo Bruxelas.

"A UE apoia os seus parceiros para trabalhar em busca de soluções comuns e enfrentar desafios juntos", adiantou.

Borrell tem prevista uma série de reuniões bilaterais com os ministros dos Negócios Estrangeiros de países de diferentes continentes, para discutir questões regionais e bilaterais e o impacto global da guerra da Rússia contra a Ucrânia, em particular, na segurança alimentar.

JPI // PAL

Lusa/Fim