"Os satélites europeus Copernicus já estão a ajudar os primeiros socorristas. Estamos prontos para prestar mais apoio", anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na rede social X.

Garantindo "total solidariedade" comunitária, a responsável lamentou as "cenas desoladoras de Myanmar e da Tailândia após o terramoto devastador".

"Os meus pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias", adiantou.

Também através do X, a comissária europeia para a preparação e gestão de crises, Hadja Lahbib, indicou que a UE está a "monitorizar a situação e ativou a ferramenta de observação da Terra Copernicus para facilitar a avaliação do impacto", estando ainda "disponível para prestar apoio de emergência".

"Estamos profundamente preocupados com a destruição causada pelo terramoto de magnitude 7,7 que atingiu o Myanmar e toda a região", adiantou a comissária europeia.

Pelo menos três pessoas morreram no colapso de um edifício de trinta andares em construção em Banguecoque na sequência de um sismo de magnitude 7,7 ocorrido depois de um tremor de terra em Myanmar.

O Governo da Tailândia decretou o estado de emergência na capital do país.

O forte sismo em Myanmar foi registado às 13:30 (06:30 em Lisboa).

Um segundo sismo foi registado na Tailândia - 12 minutos mais tarde - de acordo com as informações registadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e do Centro de Geociências GFZ da Alemanha.

O tremor de terra foi registado a uma profundidade de 10 quilómetros e o epicentro localizou-se a 17 quilómetros da cidade de Mandalay, Myanamr, com 1,2 milhões de habitantes.

Em Myaamar (antiga Birmânia), a Junta Militar no poder declarou o estado de emergência em seis zonas do país devido aos danos causados pelo terramoto.

O Comité de Gestão de Catástrofes de Myanmar disse em comunicado que o forte tremor de terra, sentido fortemente na vizinha Tailândia, foi seguido de três réplicas que causaram danos.

As Forças Armadas de Myanmar, que estão no poder após o golpe de Estado de 2021, declararam situação de emergência em Sagaing, Mandalay, Magway, no nordeste do Estado de Shan, Naipyido e Bago.

