De acordo com um comunicado do executivo comunitário, metade desta verba (6,4 mil milhões de euros) será atribuída, no atual Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027, para a gestão de fronteiras e política de vistos.

Uma verba de 3,1 mil ME financiará programas a ser desenvolvidos pelos Estados-membros, a que acrescem outros 600 milhões entregues aos 27 no âmbito da avaliação intercalar dos mesmos, em 2024.

Os 2,7 mil milhões remanescentes destinam-se à ajuda de emergência a Estados-membros e a financiar ações de interesse para toda a UE.

A outra metade, também no período 2021-2027, está reservada para a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex), que atingirá uma capacidade de 10.000 guardas.

No quadro financeiro plurianual anterior (2014-2020) foi atribuída uma verba total de 2,8 mil ME para a gestão de fronteiras e política de vistos, bem como para a ajuda de emergência.

IG // PAL

Lusa/fim