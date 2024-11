"A fome e a pobreza são problemas que podem ser resolvidos", frisou a responsável europeia, num discurso na cidade brasileira do Rio de Janeiro, perante os líderes do Governo e chefes de Estados das 20 maiores economias mundiais.

"Em relação às políticas internas, a União Europeia compromete-se a tornar o combate à pobreza uma prioridade", garantiu Ursula von der Leyen.

"Presidente Lula, através da Aliança Global do G20, estamos prontos para colaborar com todos os parceiros para alcançar os nossos objetivos partilhados e garantir que o combate à fome, pobreza e desigualdade assume o papel central que merece", disse.

A Aliança Global contra a fome foi hoje oficialmente lançada na abertura da Cimeira do G20, com o Presidente brasileiro, Lula da Silva, a afirmar que os líderes devem lutar para "acabar com essa chaga que envergonha a humanidade".

"Compete aos que estão aqui a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade", afirmou o chefe de Estado brasileiro, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, perante os líderes das 20 maiores economias mundiais e de países convidados, como o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro.

"Este será o nosso maior legado", sublinhou Lula da Silva, num discurso em que frisou que a fome no mundo não é "resultado da escassez ou de fenómenos naturais", mas sim o "produto de decisões políticas que perpetuam grande parte da humanidade" a sofrer este flagelo.

"Num mundo que produz quase 6 mil milhões de toneladas de alimentos por ano, isso é inadmissível. Num mundo cujos gastos militares chegam a 2,4 biliões de dólares, isso é inaceitável", disse o chefe de Estado brasileiro.

Aberta a todos os países, desde julho, esta iniciativa procura coordenar ações e parcerias técnicas e financeiras para apoiar a implementação de programas nacionais nos países que aderirem à proposta e ainda o financiamento de políticas públicas para a erradicação da fome e da pobreza no mundo.

Até ao momento, já aderiram à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza 81 países, entre os quais Portugal, 26 organizações internacionais, nove instituições financeiras e 31 organizações filantrópicas, indicou Lula da Silva.

A iniciativa procura acelerar o progresso na eliminação da fome e na redução da pobreza, superando as metas estabelecidas na Agenda 2030.

A Aliança lançada pelo Brasil será gerida com base num secretariado alojado nas sedes da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) em Roma e em Brasília, formada por pessoal especializado, e funcionará até 2030.

As bases da aliança já tinham sido aprovadas em julho por mais de 50 delegações, incluindo os membros do G20, o fórum que reúne as maiores economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana, países convidados, como Portugal, e organizações internacionais.

O número de pessoas que vivem com fome no planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019, com mais de 9% da população mundial (733 milhões de pessoas) subnutrida, segundo um relatório da FAO divulgado em julho durante uma reunião ministerial do G20.

A 'cidade maravilhosa' acolhe hoje o primeiro de dois dias da cimeira do G20, presidida por Lula da Silva, chefe de Estado brasileiro, país que este ano assumiu a liderança do grupo das 20 maiores economias do mundo, que agregam cerca de dois terços da população mundial, 85% do Produto Interno Bruto (PIB) e 75% do comércio internacional.

Entre os principais líderes presentes destaca-se o Presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping.

O principal ausente será o Presidente russo, Vladimir Putin, representado pelo seu chefe da diplomacia, Sergei Lavrov, já que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Putin por crimes de guerra no conflito na Ucrânia.

Para além dos representantes dos países membros plenos do grupo, mais a União Europeia e a União Africana, são esperados representantes de 55 países ou organizações internacionais, entre os quais Portugal - país convidado pelo Brasil -, que será representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, Angola, representada pelo seu Presidente, João Lourenço, e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

