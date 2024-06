Este montante eleva para 7,9 mil milhões de euros o apoio total da UE já transferido para a Ucrânia desde que o mecanismo se tornou operacional em março.

O novo financiamento, segundo o comunicado, apoiará a estabilidade macrofinanceira da Ucrânia, à medida que este país adota reformas estruturais críticas a longo prazo no âmbito do plano de reforma e crescimento da Ucrânia para os próximos quatro anos, que foi objeto de uma avaliação positiva por parte da Comissão e do Conselho da UE.

O pré-financiamento de hoje representa a antecipação de 7% do apoio ao empréstimo ao país ao abrigo do mecanismo de apoio para apoiar a execução do Plano Ucrânia.

O plano estabelece reformas e investimentos que podem estimular o crescimento económico sustentável e atrair investimentos, ampliando o potencial de crescimento do país a médio e longo prazo.

Os pagamentos trimestrais ao abrigo do Mecanismo de Apoio à Ucrânia passarão a ser efetuados na condição de Kiev cumprir os requisitos previamente acordados.

A Ucrânia foi invadida pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022.

IG// APN

Lusa/Fim