"Transmiti ao Presidente Volodimir Zelenski a plena solidaridade da UE con a Ucrânia, que está a sofrer com os bombardeamentos propositados e bárbaros de Putin contra a infraestrutura civil do país", indicou Ursula von der Leyen, em comunicado, depois de falar com telefone com Zelenski.

A dirigente comunitária condenou "energicamente" estes ataques e afirmou que a Federação Russa "deve prestar contas do que constitui crimes de guerra".

A alemã disse ao presidente ucraniano que o bloco europeu estava a "intensificar" esforços e a trabalhar para "proporcionar a ajuda de emergência que a Ucrânia precisa", para "restabelecer e manter a eletricidade e o aquecimento para a população civil".

Von der Leyen recordou que a Comissão está a preparar a entrega à Ucrânia de novos donativos, avançados pelos Estados-membros ou procedentes diretamente da reserva 'rescEU' comunitária.

Esta nova ajuda é composta por 200 transformadores de tamanho médio e um grande autotransformador vindos da Lituânia, outro autotransformador de tamanho médio de Letónia, e 40 geradores pesados correspondentes à 'rescEU' que estão na Roménia.

"Cada um destes geradores pode proporcionar energia de forma ininterrupta a um hospital de tamanho pequeno ou médio", disse.

Por outro lado, disse que Bruxelas está em contacto com empresas para obter equipamento de alta tensão com os Estados membros para o transporte dos mesmos para a Ucrãnia.

