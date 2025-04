"Chegámos a um ponto em que ambas as partes precisam de fazer propostas concretas para acabar com este conflito", declarou a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, à comunicação social.

"Se não houver progressos, retirar-nos-emos como mediadores neste processo", acrescentou.

A porta-voz disse que, em última análise, vai caber ao Presidente norte-americano, Donald Trump, decidir se avança na esfera diplomática.

O chefe de Estado russo, Vladimir Putin, propôs recentemente um cessar-fogo de três dias, de 08 a 10 de maio, para assinalar a comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial em Moscovo, mas rejeitou o pedido da Ucrânia, apoiado pelos EUA, de um cessar-fogo de 30 dias.

Os Estados Unidos não querem "um cessar-fogo de três dias para podermos celebrar outra coisa qualquer, mas sim um cessar-fogo completo e duradouro e o fim do conflito", insistiu Bruce.

