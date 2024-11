O portal de notícias azeri Calibre indicou que o Ministério dos Negócios Estrangeiros informou que este seria o motivo da ausência de Herzog na 29ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP29), e não razões de segurança que a Presidência israelita alegou, no sábado.

O gabinete presidencial israelita alegou que a visita foi suspensa após uma avaliação da situação de segurança na cidade, segundo um comunicado divulgado pelo 'Times of Israel'.

Precisamente no sábado, centenas de ativistas pró-palestinianos manifestaram-se em Baku para denunciar a ofensiva militar israelita em Gaza e no Líbano. Os manifestantes marcharam, gritando "Somos todos palestinianos".

A 29.ª Conferência das Nac¸o~es Unidas sobre Alterações Clima´ticas decorre até ao dia 22, em Baku, no Azerbaijão.

A primeira semana da cimeira do clima de Baku centrou-se em financiamento mas sem avanços e foi ainda marcada por acusações entre a França e o anfitrião Azerbaijão, sem que nada de substancial fosse decidido sobre o clima.

As negociações da conferência anual das Nações Unidas sobre o clima deverão terminar no dia 22 com um acordo financeiro, centrado no apoio aos países mais pobres e que irá substituir o anterior compromisso de 100 mil milhões de dólares por ano 2020-2025.

