A nova variante do vírus foi encontrada em passageiros provenientes do Reino Unido, tendo ficado em quarentena em conjunto com as pessoas com quem tiveram contacto, noticia a agência AP.

A nova variante, acrescentou o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, não foi detetada em qualquer outro passageiro proveniente de outro país.

A Turquia suspendeu os voos de e para o Reino Unido em articulação com outros países no final de dezembro, na sequência da descoberta de uma nova variante do vírus e colocou em quarentena 4.602 passageiros, tendo começado a impor um teste negativo para a entrada de qualquer pessoa proveniente de um voo internacional.

A Turquia está entre os países com as piores taxas de infeções, mas as estatísticas oficiais mostram que a média de 7 dias das infeções diárias caiu para cerca de 15 mil, o que compara com as 30 mil infeções registadas antes da imposição do recolher obrigatório durante a noite e ao fim de semana, no início de dezembro.

O número oficial de mortes é 21.093, segundo as estatísticas do Governo, mas os críticos têm acusado o Executivo de deliberadamente esconder a extensão da pandemia no país.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.818.946 mortos resultantes de mais de 82,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

