"Os nossos vizinhos gregos estão a fazer, com palavras e ações, tudo ao seu alcance para sabotar o bom andamento das coisas", disse o ministro num discurso aos comandantes das Forças Armadas da Turquia, reproduzido no 'site' do Ministério da Defesa, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

"Quero lembrar que este caminho não leva a qualquer lugar. Estes discursos, estas provocações não poderão conduzir a nada", sublinhou Akar, sem especificar a que discursos ou atos dos gregos se referia.

O ministro também avisou Atenas para não apresentar os problemas bilaterais grego-turcos como problemas entre a Turquia e a União Europeia ou a NATO, considerando que "o mais prejudicado com isso será o povo grego".

A ZEE reivindicada pela Grécia no Mediterrâneo Oriental sobrepõe-se em grandes áreas à proposta pela Turquia, com o argumento, sem fundamento na legislação marítima internacional, de que as ilhas gregas não podem servir de base para a delimitação dessas águas para uso nacional.

