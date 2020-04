De acordo com relatórios estatísticos de tráfego da empresa pública Enapor -- Portos de Cabo Verde, consultados hoje pela Lusa, os nove portos do país movimentaram 33 navios de cruzeiro no primeiro trimestre do ano, um aumento de 3,1% face ao mesmo período de 2019.

Apesar dos efeitos das restrições impostas ainda em março por Cabo Verde para travar a pandemia de covid-19, os portos do país receberam 18.872 passageiros de navios de cruzeiro, um aumento de quase 7.500 turistas em termos homólogos, equivalente a 65,8%.