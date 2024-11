A tempestade, acompanhada de rajadas de vento até 184 quilómetros por hora e de chuvas torrenciais, atingiu o sudeste de Taiwan ao início da tarde de quinta-feira e varreu toda a ilha, derrubando árvores e provocando inundações e deslizamentos de terras.

Um motociclista de 48 anos foi morto, esmagado por um poste de eletricidade na capital, Taipé, e uma mulher de 56 anos morreu depois de uma árvore ter caído sobre o seu veículo, na vila de Nantou (centro), informou a agência dos bombeiros taiwanesa.

Estão também a decorrer operações de busca por quatro pessoas que foram caçar nas montanhas do centro de Taiwan na quarta-feira e que estão desde então incontactáveis.

Ao atravessar hoje o Estreito de Taiwan em direção ao continente chinês, o Kong-rey enfraqueceu, tornando-se uma forte tempestade tropical, segundo a Administração Meteorológica Central.

O trabalho e as escolas foram retomados e as lojas e restaurantes reabriram hoje em Taiwan.

Na região de Taitung (sudeste), o primeiro local da ilha a sofrer com o impacto do tufão, não foram registados "danos graves", segundo um representante dos bombeiros da província.

"Foram sobretudo árvores que caíram e embateram nos postes de eletricidade que provocaram os cortes de energia", disse o bombeiro, que apenas indicou o seu apelido, Huang.

Mais de 11.500 pessoas em toda a ilha abandonaram as suas casas, uma vez que as autoridades alertaram para a possibilidade de deslizamentos de terras.

Taiwan está habituada a tempestades tropicais, que são comuns entre julho e outubro, mas é "invulgar que um tufão tão poderoso atinja a ilha tão tarde no ano", observou o meteorologista Chang Chun-yao.

De acordo com cientistas, as alterações climáticas estão a aumentar a intensidade dos tufões, com chuvas torrenciais, inundações repentinas e rajadas de vento muito fortes.

Kong-rey é o terceiro tufão a atingir Taiwan desde julho.

JPI // VQ

Lusa/Fim