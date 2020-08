O Centro Meteorológico Nacional da China disse que o tufão Hagiput atingiu a província de Zhejiang esta madrugada, com ventos de 136,8 quilómetros por hora no seu centro.

O Hagiput moveu-se para norte a cerca de 25 quilómetros por hora, na direção de Xangai. Está previso que volte gradualmente a deslocar-se na direção nordeste, saindo novamente para o mar na manhã de quarta-feira na China, em direção à península coreana.

Nas províncias de Zhejiang e Fujian a pesca costeira foi suspensa e os locais turísticos encerrados, assim como as obras de construção. Os barcos de pesca foram obrigados a evitar os mares afetados pelo tufão. Algumas ligações ferroviárias foram também suspensas.

Não houve relatos imediatos sobre danos ou vítimas resultantes da tempestade. A emissora estatal CCTV mostrou árvores derrubadas na cidade de Yuhuan, em Zhejiang, mas sem detalhar se houve danos a propriedades.

No principal centro industrial de Zhejiang, a cidade de Wenzhou, as autoridades relataram a retirada de 200.000 pessoas para abrigos e de mais de 6.000 barcos de pesca para o porto. Foram ainda registadas ondas ao longo da costa com uma altura de até 4,2 metros.

A temporada de tufões este ano tem sido relativamente branda na China, até agora, embora as inundações ocorridas no mês passado, ao longo dos principais sistemas fluviais do país, tenham causado mais de uma centena de mortos e forçado à retirada de cerca de dois milhões de pessoas.

Os mais altos níveis de precipitação no país em meio século causaram ainda prejuízos diretos superiores a 49 mil milhões de yuan (6 mil milhões de euros).

JPI // SB

Lusa/Fim