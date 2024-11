Trata-se de quatro dos principais estados, com o Texas a representar 40 votos eleitorais, e Nova Iorque e Ilinois 28 e 19 respetivamente e Ohio 17, e que já têm resultados hoje avançados pelas projeções da agência Associated Press e das cadeias televisivas Fox e CNN, sendo que esta última ainda não fechou Ohio.

As projeções dão também ex-Presidente republicano declarado vencedor no Wyoming (três votos eleitorais), Dakota do Norte e do Sul (três votos cada), Kansas (seis), Mississípi (seis), Luisiana (oito).

A atual vice-Presidente democrata foi por sua por sua vez dada como triunfante pela AP e Fox em Nova Jersey (14 votos eleitorais), Connecticut (sete), Rhode Island (quatro) e Delaware (três).

Estes resultados juntam-se às projeções anteriores, que dão Donald Trump à frente na Florida (30), Tennessee (11), Indiana (11), Missouri (10), Alabama (nove), Carolina do Sul (nove), Kentucky (oito) e Oklahoma (sete), Arkansas (seis) e Virgínia Ocidental (quatro).

A vice-Presidente norte-americana e candidata democrata, Kamala Harris, tinha já vitórias nas mesmas projeções em Massachusetts (11 votos eleitorais), Maryland (10), Vermont (três) e Distrito de Columbia (três).

Segundo estas projeções, cerca das 02:45 (hora de Lisboa), o candidato republicano tinha 191 votos eleitorais dos 270 necessários para vencer, enquanto a sua adversária democrata alcançava 102, mas em todos os sete estados considerados decisivos ainda não havia previsões.

Mais de 82 milhões de eleitores já votaram antecipadamente, e todos os olhares estão postos em sete "swing states" (assim chamados porque as respetivas intenções de voto oscilam de eleição para eleição): Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin.

Apesar de os eleitores irem às urnas, o Presidente é escolhido por sufrágio indireto, uma vez que o voto dos norte-americanos vai para um Colégio Eleitoral, constituído por 538 "grandes eleitores", representativos dos 50 estados norte-americanos. O vencedor das presidenciais norte-americanas terá de obter, no mínimo, 270 "grandes eleitores".

