A Geórgia, um dos estados mais disputados na corrida à Casa Branca e com uma grande população afro-americana, deu a vitória ao antigo Presidente norte-americano, garantindo-lhe mais 16 votos eleitorais, num total de 246, mais perto dos 270 votos no Colégio Eleitoral necessários para vencer as eleições presidenciais, segundo os canais CNN e Fox News.

O Colégio Eleitoral é constituído por 538 "grandes eleitores", representativos dos 50 estados norte-americanos. O vencedor das presidenciais norte-americanas terá de obter, no mínimo, 270 "grandes eleitores".

Este resultado é o segundo revés para a democrata e vice-presidente, Kamala Harris, depois de Trump ter vencido também a Carolina do Norte, outro dos chamados 'swing states'.

Em 2020, o democrata Joe Biden venceu este estado por uma curta margem sobre Donald Trump.

Nestas presidenciais, há mais cinco estados-chave ('swing states', que de eleição para eleição costumam oscilar entre vitórias republicanas e democratas): Arizona, Wisconsin, Pensilvânia, Michigan e Nevada.

