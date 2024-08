"Acordámos com a [estação de televisão) Fox para 04 de setembro, com a NBC (...) para 10 de setembro e com a ABC para 25 de setembro", declarou Trump, numa conferência de imprensa que está a dar em Mar-a-Lago, a sua propriedade no Estado da Florida.

"Espero que ela aceite", acrescentou o ex-presidente norte-americano (2017-2021), naquela que é a sua primeira aparição pública desde que a atual vice-presidente do país, Kamala Harris, se tornou a candidata presidencial do Partido Democrata e escolheu o governador do Minnesota, Tim Walz, como seu candidato a vice-presidente.

