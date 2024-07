Atingido a tiro numa orelha, o ex-presidente foi retirado do palco onde decorria o último comício de Trump antes da convenção republicana onde será oficialmente nomeado candidato do Partido Republicano nas eleições de novembro para a Casa Branca.

Duas pessoas morreram, incluindo o alegado agressor, que foi abatido pelos serviços de segurança, e outras duas ficaram feridas. O FBI identificou o atirador como Thomas Mathiew Crooks, de 20 anos. De acordo com a agência Reuters, "tratava-se de um republicano registado, de acordo com os registos de eleitores do estado".

Nos momentos após o tiroteio, Trump foi rodeado pelos agentes de segurança, mas rapidamente emergiu com o rosto manchado de sangue, ergueu o punho no ar e disse: "Luta! Luta! Luta!".

Segundo a AP, os agentes dos serviços secretos demoraram cerca de dois minutos, desde o primeiro tiro, até Donald Trump entrar no carro blindado onde seguiu.

O porta-voz da campanha, Steven Cheung, afirmou que o ex-presidente "está bem" e foi "examinado num centro médico local". Trumconvenção republicana, entre segunda e quinta-feira, no Wisconsin.

Donald Trump já hoje agradeceu nas redes sociais aos serviços secretos dos EUA e apresentou as "condolências à família da pessoa que foi morta no comício e também à família da outra pessoa que ficou gravemente ferida".

O ex-presidente e candidato considerou ainda que "é incrível que tal ato possa acontecer" nos Estados Unidos da América e disse que, até ao momento, "ainda não se sabe nada sobre o atirador, que agora está morto".

"Levei um tiro na parte superior da minha orelha direita. Soube de imediato que algo estava mal quando ouvi um zumbido e tiros e, logo de seguida, senti uma bala a rasgar-me a pele. Houve muito sangue e percebi então o que estava a acontecer".

Segundo a Associated Press, que cita fontes policiais, o tiroteio no comício está a ser investigado como uma tentativa de assassínio do ex-presidente norte-americano, mas não há mais informações da parte das autoridades sobre o sucedido, nem os motivos.

A agência Reuters avança que o FBI identificou Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia, como o "sujeito envolvido" no ataque que considerou ser uma "tentativa de assassinato" numa declaração no início do domingo.

O jornal New York Times escreve que, "depois de o suspeito ter sido abatido, cujo corpo foi visto num telhado a centenas de metros do palco, as autoridades recuperaram uma arma semiautomática do tipo AR-15, junto do possível atirador".

O Presidente norte-americano e candidato democrata, Joe Biden, condenou os acontecimentos de sábado, disse estar aliviado por saber que Donald Trump está "seguro e bem", mas evitou considerar que foi uma tentativa de assassínio.

"Tenho uma opinião sobre o assunto, mas não tenho informações, não deve haver lugar para este tipo de violência na América", afirmou Joe Biden numa comunicação ao país.

Os líderes europeus e de vários países do mundo, de organizações como a NATO e União Europeia, manifestaram-se através de comunicados, ou das suas contas oficiais nas redes sociais, para condenar o ataque e desejar as melhoras a Donald Trump, repudiando o que classificaram como violência política.

O ataque foi também condenado pelo primeiro-ministro albanês, Edi Rama, que o considerou "uma tragédia para o mundo democrático".

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, considerou tratar se de um ataque "indesculpável" aos valores democráticos e, na Áustria, o chanceler Karl Nehammer disse na rede social X: "A violência política não tem lugar na nossa sociedade!"

O presidente do Brasil, Lula da Silva, defendeu que o ataque deve ser "fortemente repudiado" por todos os defensores da democracia e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, afirmou " que "a violência política nunca é aceitável".

Numa lista de países que condenaram o ataque a Associated Pres (AP) cita os presidentes da China (Xi Jinping), Egito (Abdelfattah El Sissi), El Salvador (Nayib Bukel), França (Emmanuel Macron), Finlândia (Alexander Stubb), Itália ( Sergio Mattarella), Israel (Isaac Herzog ), México (Andrés Manuel López Obrador), Coreia do Sul (Yoon Suk Yeol), Taiwan (Lai Ching-te), Filipinas (Ferdinand Marcos Jr). A estes juntarem-se ainda o presidente de Portugal, )Marcelo Rebelo de Sousa), Argentina (Javier Milei).

No continente africano, líderes de países como a África do Sul, Zâmbia ou Etiópia, entre outros, condenaram igualmente a tentativa de assassínio e alertaram para os perigos para a democracia.

O porta-voz do presidente da Rússia, Vladimir Putin, Peskov, condenou qualquer manifestação de violência no âmbito da luta política mas considerou que o atual Governo dos Estados Unidos criou a atmosfera que propiciou este ataque.

O chanceler alemão Olaf Scholz e os primeiros-ministros de vários países criticaram o ataque e manifestaram solidariedade com Donald Trump, entre os quais os chefes dos governos de Portugal, Dinamarca, Estónia, Hungria, Índia, Iraque, Japão, Kosovo, Noruega, Paquistão, Eslováquia, Suécia e Reino Unido.

Em Portugal, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou a sua "mais viva condenação" pelo atentado contra o ex-chefe de Estado norte-americano Donald Trump e apelou a que se combata com firmeza a violência política.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, condenou também o atentado, desejando um "pronto restabelecimento" a Donald Trump, e considerou "completamente intolerável" a "violência política".

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse estar chocado com a tentativa de assassinato do antigo presidente dos Estados Unidos Donald Trump e afirmou que "violência política" não tem lugar nas democracias.

