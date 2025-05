Após um telefonema de duas horas com o Presidente russo, Vladimir Putin, Trump recorreu às redes sociais para fazer um balanço "muito positivo" do contacto, considerando que "o tom e o espírito da conversa foram excelentes".

"A Rússia e a Ucrânia vão iniciar imediatamente negociações com vista a um cessar-fogo e, mais importante ainda, a pôr fim à guerra. As condições para isso serão negociadas entre as duas partes, como só pode ser, porque elas conhecem pormenores de uma negociação que mais ninguém conhece", adiantou.

Trump adiantou que logo após o telefonema com Putin deu conta da conversa ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ao Presidente francês, Emmanuel Macron, à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e ainda ao chanceler alemão Friedrich Merz e ao Presidente Alexander Stubb, da Finlândia.

A todos informou que "as negociações entre a Rússia e a Ucrânia iniciar-se-ão imediatamente", reiterou.

"O Vaticano, representado pelo Papa, declarou que estaria muito interessado em acolher as negociações. Que comece o processo!", adiantou.

