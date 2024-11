"Acho que vamos falar", afirmou o político republicano à estação televisiva NBC, na sua primeira entrevista desde a sua vitória eleitoral, no mesmo dia em que Putin indicou igualmente estar disponível para o diálogo.

Na entrevista, o antigo presidente norte-americano (2017-2021) deu conta de que, após o seu triunfo na terça-feira contra a democrata e atual vice-presidente, Kamala Harris, já falou com cerca de 70 líderes mundiais.

Embora a entrevista não tenha sido ainda transmitida, a jornalista da NBC Kristen Welker adiantou que o republicano reafirmou a sua prioridade de ter uma fronteira "segura e protegida".

A jornalista destacou que, confrontado com o custo da sua promessa de realizar uma "deportação em massa", Trump respondeu que "não era uma questão de preço", mas de segurança.

O político republicano disse ainda à NBC que a conversa que manteve com a adversária democrata e também com o Presidente Joe Biden na quarta-feira foi cordial e que concordou com a intenção manifestada por ambos de uma transferência pacífica de poder.

Depois de ter sido derrotado para um segundo mandato em 2020 pelo democrata Joe Biden, Donald Trump foi eleito na terça-feira como 47.º Presidente dos Estados Unidos, tendo conquistado acima dos 270 votos do Colégio Eleitoral necessários.

Com a contagem ainda a decorrer, Trump segue também à frente da adversária democrata no voto popular a nível nacional, com 50,9% contra 47,6% dos votos contados.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado (câmara alta da Congresso) ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes (câmara baixa) os últimos dados indicam que se encontra igualmente na frente no apuramento com 210 mandatos, a apenas oito da maioria.

