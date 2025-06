Questionado sobre a reunião com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ao início da tarde de hoje, Donald Trump respondeu que não discutiram um processo de paz na Ucrânia: "Só queria saber como é que ele estava, correu muito bem", resumiu.

Em conferência de imprensa, no final da cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Haia, nos Países Baixos, Donald Trump foi também interpelado sobre a resolução do conflito que começou há mais de três anos e meio, admitindo que "é mais complicado", na opinião de Trump, do que resolver o conflito entre Israel e o Irão.

O Presidente norte-americano criticou Vladimir Putin ao anunciar a conversa com o chefe de Estado russo: "Considero-o uma pessoa que está desorientada".

Donald Trump defendeu que Vladimir Putin tem de acabar com a guerra, porque "as pessoas estão a morrer".

