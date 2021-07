Trump disse, em conferência de imprensa, que procurará provar a ilegalidade da suspensão das suas contas nas redes sociais e plataformas digitais em questão, descrevendo a decisão como "censura".

O antigo Presidente norte-americano acrescenta que quer defender a Constituição e que as empresas tecnológicas devem deixar de "silenciar" e de "cancelar" os cidadãos norte-americanos.

As contas do Trump nas redes sociais Facebook e Twitter continuam suspensas após o assalto ao Congresso dos EUA, no passado dia 06 de janeiro por uma multidão de apoiantes do ex-Presidente.

