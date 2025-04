"Não havia razão para Putin disparar mísseis contra áreas civis, cidades e aldeias nos últimos dias. Isto faz-me pensar que talvez ele não queira parar a guerra e esteja apenas a brincar comigo, e depois precisamos de fazer outra coisa", afirmou o Presidente norte-americano, numa publicação na sua conta na rede social Truth.

Essa publicação foi partilhada após participar no funeral do Papa Francisco, no Vaticano, onde antes da cerimónia, Trump teve um encontro com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que resultou numa troca positiva, segundo ambos os lados.

"Muitas pessoas estão a morrer!!!", enfatizou Trump, na publicação na sua rede social.

Condenando os ataques russos contra populações civis, o Presidente dos Estados Unidos apontou a possibilidade de ameaça com novas medidas, considerando duas opções alternativas: atingir o sistema bancário e reforçar as já significativas sanções contra a Rússia.

Entretanto, também hoje Moscovo informou que o Presidente russo disse ao enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, durante a reunião de sexta-feira, que estava pronto para negociar o resultado do conflito na Ucrânia "sem quaisquer pré-condições".

SSM // ZO

Lusa/fim