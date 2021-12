A agência noticiosa estatal sudanesa SUNA informou que as duas partes selaram um pacto "para acabar com as hostilidades", primeiro passo para um acordo de paz que será assinado segunda-feira na cidade de Geneina, capital do Estado de Darfur Ocidental.

A assinatura do pacto foi supervisionada pelo governador de Darfur Ocidental, general Jamis Abdullah Abkar, sob patrocínio do Comité de Paz e Reconciliação do Sudão, reportou a SUNA.

O pacto, segundo a agência noticiosa, estipula "o compromisso das partes do conflito em não se atacarem a fim de se alcançar um acordo de paz final na próxima segunda-feira".

O governador pediu aos chefes das tribos que "respeitem os termos do compromisso e trabalhem na aplicação dos artigos do acordo de paz".

O fim das hostilidades foi alcançado após um reacender da violência nesta conturbada região sudanesa e que se saldou em mais de 100 mortos nas últimas três semanas.

Os confrontos tiveram ainda como resultado a deslocação forçada de milhares de pessoas, que procuravam escapar à violência.

O reacender da violência multiplicou-se no Darfur, que ainda se encontra numa situação volátil após a sangrenta guerra civil de matizes étnicos vivida entre 2003 e 2008, com mais de 300.000 mortos e 1,8 milhões de deslocados internos.

