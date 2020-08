Os três mortos viviam numa casa na cave do prédio com outros três paquistaneses - num espaço de 30 metros quadrados em que só havia uma cama e colchões espalhados pelo chão.

O incêndio começou pouco antes das 06:00 (05:00 em Lisboa) e, além das mortes, o incidente deixou vários feridos, todos moradores do primeiro andar do prédio, informou o Corpo de Bombeiros de Barcelona.

Um outro paquistanês, em estado crítico, foi reanimado no local e levado para a Unidade de Queimados do Hospital Vall d'Hebron, enquanto outras quatro sofreram ferimentos leves por inalação de fumo e estão a ser tratadas no Hospital del Mar.

Além disso, outra pessoa sofreu um ataque de ansiedade e foi tratada no local.

O fogo provavelmente ocorreu devido ao sobreaquecimento do sistema elétrico, no qual estavam conectadas várias baterias de motocicletas e triciclos turísticos.

A polícia de Barcelona (Mossos d'Esquadra) assumiu a investigação para esclarecer a origem do incêndio, embora o Corpo de Bombeiros de Barcelona considere como causa possível o aquecimento da rede elétrica da cave, que não dispunha de medidas de segurança.

"Esse aquecimento da instalação elétrica pode ser compatível" com a origem do incêndio, destacou Rafael Álvarez, um dos responsáveis do Corpo de Bombeiros de Barcelona.

Os bombeiros de Barcelona receberam o aviso às 05:58 (04:58 em Lisboa) e, ao chegar ao local do acidente, às 06:05 (05:05 em Lisboa), encontraram um "incêndio muito desenvolvido e violento, com chamas a sair pelas janelas e grades", segundo Álvarez.

A força do incêndio obrigou-os a retirar temporariamente os residentes, que já conseguiram regressar às suas casas, e a cortar o fornecimento de gás, que já foi restaurado, mas o fornecimento de eletricidade continua cortado.

Por volta das 07:00 (06:00 em Lisboa) o incêndio foi extinto, embora permaneça uma equipa dos bombeiros no prédio.

CSR // FPA

Lusa/Fim