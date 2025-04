"Três pessoas morreram, mas as suas identidades ainda não foram confirmadas", adiantou à agência France-Presse (AFP) Magnus Jansson Klarin, porta-voz da polícia da cidade.

"Recebemos relatos de uma pessoa mascarada numa scooter e estamos a verificar essas informações", acrescentou.

De acordo com vários relatos dos meios de comunicação social locais, o tiroteio ocorreu num salão de cabeleireiro no centro da cidade, com testemunhas a relatarem vários disparos.

