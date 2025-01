Mário Paunde, chefe do posto administrativo de Amatongas, no distrito de Gondola, avançou em declarações à Lusa que o primeiro óbito foi confirmado no dia do incidente entre um grupo de pessoas resgatadas e, hoje, as autoridades que fazem a busca encontraram dois corpos sem vida.

"Hoje conseguimos tirar dois corpos e na quarta-feira tiramos cinco feridos da mina, um deles acabou perdendo a vida a caminho do hospital", declarou Mário Paunde.

A mina desabou quando um grupo de garimpeiros ilegais, em número desconhecido, procurava por ouro.

"Até este exato momento, não se sabe qual é o número de garimpeiros [que se encontravam no interior]. Estamos ainda no local a ver se removemos a terra", disse à Lusa o porta-voz Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Manica, Mouzinho Manasse.

A exploração de ouro naquela região ocorre desde outubro passado, período em que o minério foi descoberto naquele posto administrativo, indicam as autoridades locais.

Aquela província do centro de Moçambique é rica em minérios, principalmente o ouro, sobretudo, nos distritos de Macossa, Manica, Báruè, Sussundenga, além de Gondola.

