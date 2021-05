De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o número de doentes internados em enfermaria inverteu a tendência e desceu hoje para 237, menos dois do que na segunda-feira.

Quanto aos internamentos em unidades de cuidados intensivos, também diminuíram e hoje estão internados 52 doentes, menos cinco do que na véspera.

Os óbitos ocorreram na região Norte, na região Centro e nos Açores.

Quanto aos novos casos, dos 375 registados hoje pela DGS, a região de Lisboa e Vale do Tejo representa quase metade do total, com 175.

Os dados mostram ainda houve continua a haver uma diminuição dos casos ativos de infeção, totalizando agora 22.171, menos 297 do que na segunda-feira.

