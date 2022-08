Num 'briefing' realizado pelas 12:00 na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras (distrito de Lisboa), o comandante nacional, André Fernandes, afirmou que em causa estão os fogos que deflagraram no domingo em Samardã e em Mesão Frio, no concelho e no distrito de Vila Real, respetivamente, e na freguesia de Troporiz e Lapela, no concelho de Monção, distrito de Viana do Castelo.

O incêndio que desde domingo lavra em Samardã, Vila Real, é o que mobiliza mais meios, incluindo os dois aviões que a Grécia enviou para Portugal ao abrigo do mecanismo de ajuda europeia. Este fogo mantém-se com três frentes, das quais uma ainda a causar problemas, no Alvão, e duas em consolidação.

De acordo com André Fernandes, ainda não é possível fazer um balanço de área ardida, mas até hoje de manhã arderam cerca de 4,5 mil hectares do Parque Natural do Alvão.

Segundo o representante, "são incêndios complicados, não só pela sua dimensão, mas também pela aérea em que se desenvolvem".

Outras 18 ocorrências significativas estavam àquela hora em fase de consolidação e vigilância ativa por 1.387 operacionais, 457 veículos e três meios aéreos.

Nos últimos três dias foram registadas 215 ignições de incêndios rurais, combatidos por 8.034 e localizados sobretudo nos distritos do Porto, Braga e Vila Real.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje em risco máximo de incêndio mais de 100 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

Dezenas de outros concelhos de todos os distritos de Portugal continental estão em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até sexta-feira.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

